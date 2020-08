DICT kinalampag! J&T Express, 110 courier talamak sa droga

ISINUSULONG ang pagpapatupad ng mas mahigpit na imbestigasyon at monitoring sa mga courier services sa bansa, kabilang ang J&T Express at 101 pang courier dahil sa mga maanomalyang package na kinasasangkutan ng mga sindikato.

Ito ay matapos mabuking ang nasa 12 kilo ng methamphetamine hydrochloride o shabu mula sa regional warehouse ng J&T Express sa Central Visayas kamakailan.

Bunsod ng pangyayari ay kinalampag ni Cebu 1st District, Rep. Eduardo Gullas ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na nasa ilalim ng pamumuno ni Secretary Gringo Honasan na pagpapatupad ng mas mahigpit na panuntunan sa lahat ng courier service.

“We strongly suspect that traffickers might be moving illegal drugs increasingly through established courier firms, rather than via individual smugglers or mules, on account of foreign and domestic travel restrictions related to the COVID-19 pandemic,” ayon kay Gullas.

Giit nito na posibleng sinasamantala ng mga sindikato ang pandemya para magpapasok ng mga iligal na droga sa bansa at ginagamit ang mga courier services na maghahatid ng kanilang iligal na transaksyon.

Paliwanag ni Gullas na kailangang magpalabas na ng mahigpit na kautusan ang DICT para mapigilan ang pananamantala ng mga sindikatong gumagamit ng delivery services.

Base sa record ng DICT, lumalabas na ang PH Global Jet Express Inc., ay nakikipagtransaksyon sa J&T Express, na kabilang sa 110 private courier service na naglalaan ng delivery services sa ilang rehiyon .

Matatandaang dahil sa tulong ng sniffer dogs ay nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang nasa P81.6-million halaga ng shabu na nakasilid sa tatlong kahon ng J&T Express’ sa distribution hub sa Mandaue City noong Aug. 15.

Subalit hindi pa rin malinaw kung saan nagmula ang mga kahon na kasalukuyang inaalam pa ng PDEA ang shipper at consignee ng mga nasabat na illegal na posibleng nakalusot sa Customs.

“If the shipment came from abroad, then the contraband slipped through the Bureau of Customs again,” ayon pa kay Gullas.

Matatandaang ang J&T Express ay binantaang ipapasara ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nag- viral video sa social media na maling pagsasalansan ng mga packages na kung saan nakita na inihahagis ang mga bagahe at luray-luray nang darating sa mga dapat na pagbigyan.

Nauna nang naglabas ng pahayag ang J&T Express sa insidente sa pamamagitan ng tagapagsalitang si Alvin Marayan, “We are cooperating with the PDEA on this incident. As a matter of security protocol, any suspicious items we find are immediately turned over to the proper law enforcement agencies for investigation. We reiterate that as a responsible and law-abiding corporate entity, we are committed to ensuring that no illegal items get through.”(Vick Aquino)