DICT kasado na sa pagkansela ng P1.4B free Wi-Fi contract

Sinimulan na ng Department of Information and Communication Technology (DICT) ang pag-uusap para sa pagkansela ng free Wi-Fi project ng gobyerno na hawak ng United National Development Program.

Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon ay sinabi ni DICT Usec. Emmanuel Rey Caintic na pinagsabihan na ng ahensiya ang UNDP para sa pagbawi ng pondo na hindi pa nito nagagamit.

“Upon the orders of Malacañang we have initiated discussions and we have already notified UNDP for the return of funds that were not yet used. Meron pong naibayad na sa UNDP na P1.4 billion and the rest po pinapa-accounting namin para maibalik sa National Treasury ‘yong ating funds po,” sabi ni Caintic.

Ibinigay ng DICT sa UNDP ang proyekto noong Setyembre 2018 at target na matapos sa Disyembre 31, 2022. Nagkakahalaga ang proyekto ng US$25.4 milyon para sa pagtatayo ng 6,000 free Wi-Fi sites.

Nabigo umano ang Speedcast na magawa ang proyekto sa oras at ilang beses na binago ang timeline nito.

“Pag ganyan cancellation of program and of course refund eh mas lalong ma-delay ‘yong program,” sabi ni Paduano na inirekomenda na ituloy kahit na ang Phase 3 dahil hindi pa naman ito nasisimulan.

Sinabi naman ni Caintic na ikinokonsidera nila ang pagtuloy ng phase 3.

Sa orihinal na Free Wi-Fi for All National Program target ng DICT na magtayo ng 120,000 Wi-Fi sites hanggang sa susunod na taon. (Billy Begas/with Eralyn Prado)