DICT, AFP dinipensa sa cyber attack

Pumalag ang Malacañang sa bintang na inatake umano ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Department of Information and Communications Technology (DICT) ang ilang news sites na hinihinalang kalaban ng gobyerno.

Sinabi ni Presidential spokesman Harry Roque na unfair na pagbintangan ang mga ahensiya ng gobyerno ng cyber attack lalo na kung wala namang ebidensiya.

Iimbestigahan aniya ang insidente para matukoy kung sino ang mga nasa likod ng cyber attack dahil isa itong mabigat na krimen.

“It will be investigated and I reiterate that it is unfair to link government offices to these cyber attacks,” ani Roque.

Nagtataka ang kalihim kung bakit napakabilis ibintang ang cyber attack sa militar at DICT gayong ang mga ito ang tagapagpatupad ng batas.

Binigyang-diin ng kalihim na mabigat na kaso ang cyber attack at ang mga ganitong insidente ay iniimbestigahan ng cyber crime division ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police. (Aileen Taliping)