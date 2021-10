Dick sabotahe sa pagpuksa ng COVID – Digong

Inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga senador na sinasabotahe ang gobyerno, partikular sa ginagawang pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinagot ng pangulo ang kritisismo ng mga senador pati na ang Integrated Bar of the Philippines (IBP) kaugnay sa inilabas nitong memorandum na huwag ng padaluhin sa imbestigasyon ng Senado ang kanyang mga gabinete.

Sinabi ng pangulo na halos dalawang buwan at 12 session na ang ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee subalit walang bagong isyu at walang malinaw kung anong lehislasyon ang gustong gawin ng mga senador partikular ni Senador Richard ‘Dick’ Gordon na pinuno ng komite.

Paulit-ulit aniyang tinatanong ang mga ipinatawag na opisyal ng ehekutibo at paulit na sinasagot ang tanong ng mga senador habang ang iba ay pinaghintay ng maghapon subalit hindi naman isinalang sa pagtatanong.

“Doon ako pumalag. Klarong-klaro na sinasabotahe lang ninyo ang gobyerno natin. The Senate Blue Ribbon Committee hearing have clearly devolved into a political circus, a witch hunt, which has being used by sime senators in aid of their election,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng pangulo na hindi na matiis at masikmura ng ehekutibo ang imbestigasyon mg Senado kaya tutututok na lamang ang mga gabinete sa pagtugon sa pandemya at sa national vaccination program.

“The executive department always cooperate with the Senate but this present hearing and the way that is being conducted is just too much to bear and tolerate. We will no longer dance to their tune and rather focus on the pandemic response and the national vaccination program,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)