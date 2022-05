Dick binara sa talsik-laway

Umani ng negatibong reaksiyon ang inasta ni Senador Dick Gordon sa campaign rally ni Vice President Leni Robredo at kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan sa Batangas nitong Sabado, makaraang magtaray siya sa stage habang hawak ang mikropono.

Sa video na ibinahagi ng isang netizen, maririnig na nasagap ng mic na may pinagagalitan si Gordon.

“Hinarang n’yo ako doon, nagsasalita ako. Ano bang gagawin ko? Ayoko nang pumunta dito. O ‘yan, hawakan mo na!” sabi ni Gordon base sa video clip.

“Sorry po sir,” sabi naman ng kausap niya.

“Oh, you’re not sorry, you do that all the time!” dugtong pa ng senador.

Bago ang tagpong ito, nagtalumpati muna si Gordon sa harap ng mga libo-libong ‘kakampink’. Aniya, “Nandon ako, pinabalik ako. May medic, pinalabas ko ‘yong Red Cross. I’m sorry we are not allowed to speak as much as we want and that’s what concerns me.”

Ayon sa netizen na si @advenjairos, nagalit si Gordon dahil sa time limit sa pagsasalita. Ganito rin umano ang ginawa niya sa iba pang campaign rally ng mga kakampink.

Kaya naman may ilan na hindi na umano nagulat sa inasta niya sa Batangas rally. Marami na umano sa mga kakampink ay tila umaayaw na kay Dick.

“Sorry but I have to say this, I’ll vote straight sa Senator slate ni Leni-Kiko except Dick Gordon. Bastos talaga ‘yan,” dagdag pa ni @advenjairos.

“Don’t vote for Dick Gordon. This is me, a kakampink, dropping Dick for being a dick. Hope you’ll lose, dick,” ani @Synechtouche.

“At the start of the campaign, I was still undecided about Dick Gordon. But with what he did (yet again) tonight???? Definitely not voting for him.What a dick!!!! Bastos amputa talaga,” ani @Shynanana.

Trending sa Twitter nitong Sabado si Gordon dahil sa mga dismayadong kakampink.