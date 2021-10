‘Diborsyo’ sagot ni Padilla kay Abrenica

Idinaan sa mga liriko o mga linya ng kanta, at simpleng Instagram story, tweet ang resbak ni Kylie Padilla kay Aljur Abrenica.

“#passdivorcebill,” tweet ni Kylie.

At konklusyon ng mga faney, gusto ni Kylie na makipag-diborsyo na kay Aljur, na hindi naman pasok dito sa Pilipinas. Puwede ang annulment, pero ang divorce ay malabo pa.

Sa IG story, bukod sa mga kanta, nag-post din siya ng mga linyang…

“Never underestimate a man’s ability to make you feel guilty for his mistakes.”

In short, gustong sabihin ni Kylie na binabaligtad ni Aljur ang lahat, para magmukha siyang masama, kahit na ang totoo raw na may kasalanan ay ang lalake.

Anyway, patungkol din sa mga nasirang relasyon, mga pinaasang babae, ang mga linya sa mga pinost na kanta ni Kylie.

Ang ‘Easy on Me’ ni Adele ay tungkol umano sa pinagdaanan ng singer sa kanyang kabataan, tungkol sa nasirang kasal, at ang mga bagay na natutunan sa mga `yon. Tungkol din sa pamilya, pagmamahal, at abandonment.

Samantalang ang ‘Happier Than Ever’ ni Billy Eilish ay tungkol naman daw sa naranasan ng singer sa kanyang ex-boyfriend, at kung paano siya binalewala nito.

May mga linya nga sa kanta na…

“I could talk about every time that you showed up on time

“But I’d have an empty line ’cause you never did..”

Pasok din ang kantang ‘Wrecking Ball’ ni Miley Cyrus, pero kataka-taka na nawala rin agad ito sa IG story ni Kylie.

Sabi nga, ang wrecking ball sa kanta ay metaphor, sa pagpupumilit sa isang bagay, na hindi nga nagtagal, dahil pinilit lang.

Ang basa ng iba sa kanta…

“To me it sounds like she fell hard for someone but the relationship was emotionally unstable and unequal. She was definitely putting more into it than he was yet she had so many expectations toward him.”

At ang huling kanta, ang ‘Smile’ ni Lily Allen, ay tungkol pa rin sa isang babae na iniwan, at ginustong balikan, noong mga panahon na naka-move on, o masaya na siya.

Ang mga linya nga ng kanta ay…

“When you first left me

“I didn’t know what to say

“I’ve never been on my own that way

“Just sat by myself all day

“I was so lost back then

“But with a little help from my friends

“I found the light in the tunnel at the end

“Now you’re calling me up on the phone

“So you can have a little wine and a moan

“And it’s only because you’re feeling alone.”

Kaloka, di ba?

Anyway, napuyat nga ang mga ‘marites’ sa pag-abang sa mga pakakawalan naman ni Kylie na pasabog, matapos ngang ilantad ni Aljur ang version niya, na ang kanyang dyowa ang unang nagloko, at kasalukuyan nga raw itong may kinakasama.

Kaloka again! (Dondon Sermino)