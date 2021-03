Diaz walang inatrasan sa pandemya

HINDI matatawaran ang ipinakitang pagpupursigi ‘t dedikasyon ni 2016 Rio de Janeiro Olympics women’s weightlifting 53-kilogram silver medalist Hidilyn Diaz sa panahon ng Coronavirus pandemic upang bigyang karangalan ang ‘Pinas, muling katawanin ito at posibleng mabigyan ng kauna-unahang Summer Games gold medal.

Nang sumailalim sa lockdown at nagsara ang mga border ng iba’t ibang bansa dahil sa Covid-19 saktong isang taon na ngayonn, sa Malaysia inabutan at nanatili hanggang kasalukuyan ang 30-anyos, 4-11 ang taas at tubong Zamboanga City kasama ang Team HD, Chinese coach Gao Kaiwen at Guaminian physical conditioning coach-bf Julius Naranjo.

Dumiskarte ang reigning Rome World Cup, Asian Games at Southeast Asian Games champ upang mapanatili ang kanyang kondisyon sa mga unang buwan ng lockdown sa Muslim country.

Nag-improvise si Diaz ng barbel na ginamit, isang bamboo stick at dalawang bote ng tubig o malalaking bag, at pagtakbo sa carpark ang ilang mga naging paraan niya upang maging aktibo at kondisyon pa rin.

At kahit nasa ibang bansa, hindi naman kinalimutan ng sundalong dalaga na tulungan din ang kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng paghahandog ng relief packages sa Zamboanga at ilan pang mga lugar sa ‘Pinas.

Isang taon nang nananatili sa Malaysia, determinado pa rin si Diaz upang makuha ang kanyang Olympic ticket at masungkit ang gold ng bansa sa quadrennial sportsfest sa darating na July 23-August 8 ng taong ito inurong lang ng Covid-19. Wala pang Pinoy na nakaka-gold sapul pa noong 1924 Paris Olympics.

Kahit lockdown, pinamayagpagan ng mukha ng Philippine Weightlifting Association Inc. (PWA)) sa kalahating dekada na, ang 59-kg. ng Oceania Weightlifting Federation Eleiko Email international Lifters Tournament noong July.

Pumukaw rin ng pansin sina Vanessa Sarno at Rose Jean Ramos na mga nagreyna sa women’s 71 at 65 kgs. divisions ng online International Weightlifting Federation (IWF) Youth World Cup Championships noong November para sa tanging pinagkaabalahan ng PWAI lifters na mga torneo nitong 2020

Sa darating na April 16-25, nakatakdang sumabak si Diaz at ilang kasamahan sa 49th Asian Men’s and 30th Women’s Weightlifting Championships 2021 sa Tashkent, Uzbekistan upang mapormalisa ang fourth straight stint niya sa Olympics at unang kompetisyon sa taong ito ng mga barbelista.

Umaasa ang national sports association niya (PWAI) na masasama sa priority na mga mababakunahan ang mga atleta upang makabalik na rin sa normal training sa iba’t ibang Metro Manila sports facilities bilang paghahanda sa iba pang mga paligsahan, kasama ang 31st SEA Games 2021 sa November 21-December 2 sa Hanoi, Vietnam.

May apat pa lang sa ngayon ang pasok na sa Tokyo Olympics na kinabibilangan nina pole vaulter Ernest John Obiena, gymnast Carlos Edriel Yulo, at boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno. (Janiel Abby Toralba)