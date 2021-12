Diaz umayuda

NAMAHAGI ng relief goods nitong nakalipas na kapaskuhan si 2020 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz para sa mga nabiktima ng typhoon Odette sa Cebu.

Kasama ang Set Forth Philippines, namigay ng ayuda ang 30-year-old weightlifter sa 1,000 pamilya na naapektuhan ng bagyo sa Guiwanon, Argao.

“Thank you so much Set Forth Philippine for inviting me and Julius Naranjo to do volunteer work on Christmas Day,” sey ni Diaz sa kanyang Facebook page nitong Lunes.

Ngayong taon, umukit ng kasaysayan si Diaz matapos makopo ang unang Olympic gold medal ng bansa sa nakalipas na Tokyo Games. (Janiel Abby Toralba)