Diaz training lilipat ng PSC

Humiling ang kampo ni 2016 Rio de Janeiro Olympics women’s weightlifting silver medalist Hidilyn Diaz na makalipat ng lugar ng training camp habang ilang atleta ang apektado sa muling pag-angat ng kaso ng Coronarvirus Disease 2019 sa kanilang mga pinagsasanayan.

Ipinahayag Linggo ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William “Butch” Ramirez, na hiniling ng tanging babae na Olympic medalist ng bansa na mag-iba sa pag-eensayuhang pasilidad sa Malaysia sapul nang ma-lockdown ang Tead HD sa Muslim country nitong Marso upang mas makapaghanda siya sa mga susunod na Olympic Qualifying Tournament ng 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo Japan na ni-reset lang sa July 2021.

“We have several athletes na affected ng pandemic like Hidilyn, na na-lockdown sa Malaysia. Humiling ang grupo niya na makalipat ng lugar dahil kailangan nilang itaas na ang level ng training. Our other athletes had also sent us their concerns,” hirit ng tagapangulo ng ahensya.

Pinanapos na wika ni Ramirez, na ilan pa may katulad suliranin ay sina pole vaulter Ernest John Obiena, sprinter Kristina Knott at Eric Shaun Cray gayundin ang mga swimmer at karatekas na sina Junna Tsukii, Joane Orbron at Jamie Christine Lim. (Angelito Oredo)