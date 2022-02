Diaz sure gold sa SEA Games

TINIYAK si Samahang Weightlifting ng Pilipinas (dating Philippine Weightlifting Association) president Monico Puentevella na magdedeliber ng medalya sa darating na 31st Southeast Asian Games 2022 sa Hanoi, Vietnam sina 2020+1 Tokyo Olympic gold medalist Hidilyn Diaz at iba pang weightlifter.

Ayon sa opisyal, makakakuha ng dalawang gold at dalawang silver medals ang national squad sa 11-nation, biennial meet na itatanghal sa Mayo 12-23.

“Sa palagay ko sa Vietnam, Hidilyn will get one (medal), (Elereen) Ando will probably get one, Vanessa Sarno will probably get one, so that’s three already,” wika niya sa ‘Power and Play ni former Philippine Basketball Association commissioner Jose Emmanuel ng One PH.

Dinugtong pa niya, “Ang mga lalaki, we will try because there are new guys. Mabigat na (laban) ang mga panglalaki, mabigat talaga kasi advanced na sila noon pa but there now new male lifters sa mga lalaki na parang may kinabukasan din.”

Ayon pa kay Puentevella, hangad ng SWP na makapasok sa overall Top 3 ng SEAG lifting. (Janiel Abby Toralba)