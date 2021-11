Diaz subsob sa training

EKIS man sa darating na 2021 International Weightlifting Federation (IWF) World Championships sa susunod na buwan sa Tashkent, Uzbekistan, subsob pa rin sa pa-eensayo si 2020 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz.

Sa kanyang Instagram story, ipinasilip ng 30-year-old weightlifter ang kanyang kasalukuyang pagte-training sa bansang Malaysia.

“Two weeks straight of training be like. More weights to come,” caption ni Diaz, na ibinahaging dalawang beses kada araw nag-eensayo.

Samantala, inaasahang sasabak naman sa gaganaping World Championships sa Disyembre 7-17 sina Asian Championship gold medalist Vanessa Sarno, Southeast Asian Games gold medalist Kristel Macrohon, Tokyo Olympian Elreen Ando at Mary Grace Diaz. (Janiel Abby Toralba)