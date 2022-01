Diaz sinaluduhan women’s football

PROUD sa nakamit na tagumpay ng Philippine women’s football team si 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz matapos makapasok sa 2023 FIFA Women’s World Cup ang national squad.

Nakuha ng national team ang puwesto sa World Cup matapos maungusan ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng 2022 AFC Women Asian Cup, 1-1 (4-3 penalties) sa Shiv Chhatrapati Sports Complex sa Pune, India Linggo ng gabi.

Sey ni Diaz, unang Olympic gold medalist ng bansa, sa kanyang Instagram story, “nakakaiyak panoorin ito. Congrats @pilipinaswnt @philippinewomensfa Bound to the world cup! Galing, nakakaproud, at nakakaiyak talaga makita ito kasi nakita ko ang saya ng mga athletes nung nag goal.”

“Ramdam ko ang love nila sa sports, at ginagawa nila ang best nila, at reaction ng mga coaches nila. Priceless. Salamat sa magandang balita. Salamat for bringing pride for our country,” dagdag pa nito. (Janiel Abby Toralba)