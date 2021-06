Diaz: ‘Madugo’ daan sa Tokyo

KAHIT nakaranas ng hirap, patuloy na lumalaban patungo sa naurong ngayong taon na 2020 Tokyo Olympics si Pinay weightlifter Hidilyn Diaz.

Sa kanyang Instagram post, ipinasilip ng 2016 Rio Olympics silver medalist ang kanyang paghahanda para sa papalapit na Summer Games.

“Ang training at preparasyon patungo Tokyo 2020 Olympics ay ‘di madali, qualifying pa lang madugo na,” sey ng 30-year-old lifter.

“Ngayon qualified na ko at 38 days before ng laro ko, I choose to enjoy every moment ng journey kong ito towards Olympics kasi eto ang NOW ko, at ‘di ko sure ano ang maging kinabukasan ko, or kung may next Olympics pa ba ako sasalihan, ang importante masaya ako sa ginagawa ko at mahal ko ginagawa ko.”

“Kahit mahirap, laban lang at smile lang,” dagdag pa ng 2018 Asian Games at 2019 Southeast Asian Games gold medalist.

Samantala bukod kay Diaz, sasabak rin sa Olympics sina pole vaulter EJ Obiena, gymnast Carlos Yulo, boxers Eumir Marcial, Irish Magno, Nesthy Petecio, Carlo Paalam, weightlifter Elreen Ando, rower Cris Nievarez, taekwondo jin Kurt Barbosa at skateboarder Margielyn Didal. (Janiel Abby Toralba)