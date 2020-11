Diaz kumpiyansa sa Olympic gold medal

MALAKI ang tiwala ni Hidilyn Diaz na mananalo siya ng gold medal sa 32nd Summer Olympic Games 2020 na ni-reset sa July 23-August 8, 2021 sa Tokyo, Japan.

Ito’y makaraang makopo ng 29-year-old, 4-foot-11 at Zamboanga City native ang silver sa Rio de Janeiro, Brazil sa ikatlo niyang sunod na quadrennial sportsfest. Nag-2008 Beijing at 2012 London din ang dalagang atleta na sundalo rin.

Stranded sa Malaysia ang Pinay lifter at kanyang team sapul pa noong Marso nang maipit doon ng lockdown dahil sa Covid-19. Pero opitimistiko siyang bahagi ang phirap na pinagdaraanan sa Muslim country para sa tagumpay sa Tokyo Games.

“I’m still continuing this journey towards the Olympics because I believe that I can win. I believe that God has a plan for me that I believe that I will win at the Olympic Games for the Philippines,” bulalas ng Chavacana hoister sa panayam ng Olympic Channel.

Sa unang dalawang Olympics, naglaro siya sa 58-kilogram. Nag-10th place sa Beijing, bago disqualified ang clean and jerk niya sa London, nadulas siya at na-injured.

Kaya baka ang Tokyo Games na rin ang last niya.

“I hope so. Because I need life after sports. I don’t know what my body will say… ‘Oh, you need to rest. Your body cannot do it anymore’. As you age, you lose your ability for heavy lifting,” panapos na litanya ni Diaz sa International Olympic Committee (IOC) television service na ilang ulit na siyang binida bago ito.

Walang gold ang ‘Pinas sapul nang unang bumahagi sa 1924 Paris Olympics. (Ramil Cruz)