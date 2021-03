Diaz ginanahan sa Torch Relay

NAKAKITA ng liwanag at lalong lumakas ang loob ni 2016 Rio De Janeiro weightlifing silver medallist Hidilyn Diaz matapos nitong panoorin ang tradisyunal na Torch Relay sa Fukushima Prefecture para sa Tokyo Olympics ngayong taon.

“The Olympic flame continues to light up the world from Japan! The cauldron is already lit for the start of the Olympic Torch Relay ceremony from Fukushima Prefecture. #Tokyo2020 #HopeLightsOurWay #StrongerTogether,” post ni Diaz sa kanyang @diaz_hidilyn account.

Kinanta muna ang “The Flowers Will Bloom” ng isang choir ng mga estudyante mula sa Fukushima bilang suporta sa pagbangon mula sa “The Great East Japan Earthquake” bago sinundan ng pagsasaway ng Hula Girls.

Ang dance group mula Fukushima Prefecture ay umikot sa Japan matapos ang Great East Japan Earthquake sampung taon na ang nakalilipas upang magbigay pag-asa sa mga naapektuhan.

Pinamunuan ng Japan women’s football ang aktibidad na sinimulan sa isang soccer training centre sa J-Village sa Fukushima na naging base ng mga trabahador na iniaayos ang katabi na nuclear power plant matapos maapektuhan ng 2011 earthquake at nagdulot sa libong tao na magsilikas.

Isinagawa sa loob ng sports complex ang starting ceremony ng Olympic torch relay na nagpasimula sa countdown sa Games na gaganapin sa Tokyo at pinakaunang inorganisa sa gitna ng nagaganap na deadly pandemic. (Lito Oredo)