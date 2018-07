Diaz, Caluag pambato sa Asiad

Nasa kabuuang 279 pambansang atleta ang sasabak sa ika-18 edisyon ng Asian Games sa Palembang at Jakarta sa Indonesia.

Ang bilang ay ang ikalawang pinakamalaking delegasyon na ipapadala ng Pilipinas sa multi-­sports­ na torneo na kinikilala­ bilang Olympics ng Asia mula 1988 Bangkok Asian Games.

Huling nadagdag ang 10 pang mga atleta sa listahan na isinumite na para sa accreditation ng Philippine Olympic Committee (POC) Secretariat sa Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) para makasabak sa kanilang mga sport simula­ Agosto 18 hanggang Se­tyembre 2.

Ang 10 ay binubuo ng track and field athlete na sina Cristina Knot, Janrey Ubas, Anfernee Lopena, Clinton Clark Bautista at Francis Medina kasama ang weightlifters na sina Eireen Ann Ando, Maria Dessa Delos Santos, Ellen Rose Perez at Jeffrey Garcia. Ang ikasampu ay ang downhill cycling rider na si Leah Belgira.

Ang pagkakasama ni Belgira para sa mountainbike downhill event ay base sa kahilingan ng Indonesian Asian Games organizers dahil sa kawalan ng mga kalahok sa event.

Umabot na sa kabuuang 13 ang bilang ng mga track and field athlete sa Asian Games habang sa weightlifting ay mayroong pito sa pamumuno ni Rio Olympic silver medalist Hidilyn Diaz. Ang cycling ay mayroon nang kabuuang anim kabilang ang tanging 2014 Asian Games gold medalist na si Daniel­ Patrick Caluag.