Dianne, Rodjun naunsyami ang kasal dahil sa scam?

Next year pa ang kasal ni Rodjun Cruz at ng fiancé niyang si Dianne Medina. Tamang-tama at may raket muna si Rodjun dahil isinama siya ng GMA 7 sa afternoon series nina Yasmien Kurdi at Mike Tan, ang Hindi Ko Kayang Iwan Ka, kaya makakapag-ipon pa siya para sa wedding nila ni Dianne.

Eh, si Dianne kasi balitang nag-invest din sa isang businesswoman kaya mukhang abala rin sa pagrereklamo dahil nagkaroon nga sila ng problema sa bagay na ‘yon.

Tamang-tama at mukhang magtatagal si Rodjun sa Hindi Ko Kayang Iwan Ka dahil ngayon pa lang daw ay extended na ang afternoon series na ito dahil sa magandang ratings nila.

In fairness naman kasi sa Kapuso network, talagang namamayagpag sila pagdating sa afternoon slot. Kadalasan na lumalampas sa isang taon ang afternoon series ng Siyete, kaya naman malaki-laki rin ang maiipon ni Rodjun bago ang pagpapakasal nila ni Dianne, huh!

Speaking of Dianne, may nakapagtsika sa akin na bilib sila sa fiancé ni Rodjun dahil masipag daw rumaket ang babaeng ito. Kaliwa’t kanan ang trabaho niya at wala siyang pakialam kahit minsan ay may tatlong event siya sa isang araw, huh!

Pero siguro naman once na magpakasal na sila ni Rodjun ay maghihinay-hinay na si Dianne sa pagraket.

Baron gustong matulad kay JM de Guzman

In fairness to Baron Geisler, kahit nagre-rehab pa siya sa Cebu dahil sa pagkagumon niya sa alak, may time siyang magbasa ng mga balitang lumalabas tungkol sa kanya.

Nang i-correct ko rito sa Abante ang tungkol sa ‘pagpatay’ sa kanya sa social media, nag-tweet pa si Baron para magpasalamat.

Sa tuwing nakakatsikahan ko nga pala si Baron, parang ang dating ay sobrang seryoso na talaga siya na magbago. Magkaroon pa kaya ng another chance sa kanyang showbiz career si Baron lalo na at magaling naman siyang umarte?

Kung sakaling magbabalik-showbiz si Baron after ng muli niyang pagpapa-rehab, katulad kaya ni JM de Guzman ay bigyan siya ng another chance ng ABS-CBN kung saan bata pa lang siya ay artista na siya ng nasabing TV network?

Well…

Lovi friends at hindi si Chris ang madalas kasama

Wala pa munang bagong series sa GMA 7 si Lovi Poe, kaya panay muna ang out of town niya. Very tan nga ngayon si Lovi dahil sa kabi-beach.

Mga kaibigan daw ang madalas na kasama ni Lovi sa pagbi-beach like nang magpunta siya sa Siargao kamakailan at hindi ko naririnig kung nandito ba ang boyfriend niyang si Chris Johnson.

Hindi naman sinagot ng malapit kay Lovi ang pang-uusisa ko kung pupunta ba uli ng Europe ang dalaga para magkita sila roon ng kanyang French-Filipino businessman-boyfriend.

Pero feel ko talaga, kung hindi man darating dito si Chris ay aalis si Lovi very soon para magkita sila sa Europe, ‘noh? (Jun Lalin)

Mariel mega rampa sa Europe

Ang nasa Europe naman ngayon ay si Mariel de Leon. Bukod sa London, naglibot din sa France si Mariel at nagpunta sa Rome at Florence sa Italy at nag-Spain din.

Sinasamantala na ni Mariel ang pagbabakasyon dahil malapit na niyang simulan ang isang drama movie kung saan ay mapapatunayan niya na mana nga siya sa parents niyang sina Christopher de Leon at Sandy Andolong pagdating sa galing umarte!

Wala pa namang mother TV network si Mariel at magko-concentrate muna siya sa pelikula, kaya wala ring problema na nagbabakasyon muna siya sa Europe.