Diana, Sheena nag-agawan sa isang lalaki

Sina Sheena Halili, Wendell Ramos at Diana Zubiri ang mga bida sa episode ng Stories for the Soul ngayong Linggo nang gabi, ang ‘Maghihintay Ang Walang Hanggan’.

Hango sa istorya sa Bibliya nina Jacob, Rachel at Leah, iikot ang kuwento sa tatlo na siyang biktima ng pagkukunwaring ginawa ng kanilang ama na si Teban (Rolly Inocencio).

Sa kuwento, magpapakasal na sana sina Jack (Wendell) at Racquel (Sheena) ngunit hindi ito matutuloy dahil nabuntis ng kanyang nobyo ang nakatatandang kapatid na si Leila (Diana). Para maisalba ang reputasyon ng kanilang pamilya, inalok ni Teban si Jack na kunyaring pakasalan ang anak na si Leila. Dahil sa pangakong peke lamang ang kasal at maaari silang magpakasal ni Racquel matapos ang dalawang taon, pumayag si Jack.

Pero legal nga ang kasal nina Jack at Leila, at niloko lang sila ng kanilang ama. So, paano malalampasan ng tatlo ang problemang ito? Nawasak nga ba ang relasyon ng magkapatid dahil sa isang lalaki?

———–

Ashley bongga ang paandar sa I-Bilib

Matuto ng science sa I-BILIB featuring Street Genius. Gawing exciting ang Sunday morning niyo na kasama ang award-winning host na si Chris Tiu, pati na sina James & Roadfill ng Moymoy Palaboy, at pati na si Ashley Ortega.

Aalamin ngayon kung ilang vacuum cleaners ang kailangan para maitaas ang sasakyan? Puwede ba ‘yon? Alamin sa Vacuum cleaner vs. car. Bongga rin ang Bottle Cap Blower Experiment.

Samantala, ang ping pong ball, bato, itlog, ano ang mangyayari kapag ibinaon sila sa isang container ng bigas? Which of these will rise up when shaken and stirred? Tutukan yan sa Rice Up Experiment.

Samahan din sina James at Roadfill as they do an unusual social experiment with a bilib-abol pinoy game obstacle!

At siyempre, tuturuan din tayo ni Ashley kung paano gumawa ng edible terrarium!

———–

Maine nabago ang buhay dahil kay Baste

Dahil pak na pak ang mga kuwentong kinatampukan ng Dubsmash Queen na si Maine Mendoza sa Daig Kayo Ng Lola Ko, siguradong ikatutuwa na naman ng mga Kapuso viewers na siya muli ang bibida sa mga episodes ng family-friendly show sa buong buwan ng Hulyo.

Balita namin ay pagpapatuloy ito ng kuwento niya bilang si Laura Patola na isang independent at walang kinatatakutan na babae pero mababago ang buhay niya nang makilala niya si Dwen-ding (Baste). Ano naman kaya ang kuwentong itatampok nila at ano kaya ang aral na ibabahagi nila sa manonood?