Diana inakusahang nagpadyug sa American singer

Super proud ang Brazilian model, host na si Daiana Menezes na nakasama niya sa isang event si Jason Derulo, na isang American singer, songwriter, and dancer. Si Jason Derulo ang kumanta ng mga sikat na awiting Wiggle, Talk Dirty, in My Head, at Whatcha Say.

Sa Instagram ni Daiana ay makikita ang selfie niya na nasa background ang naka-topless na si Jason habang nagpe-perform. Meaning­, nasa stage rin si Daiana nang mga oras na ‘yon.

“#selfie from the stage. I’ll upload this Jason Derulo experience on my YouTube channel soon. What an amazing day!” sey ni Daiana.

Marami ang natuwa, nainggit dahil nakasama nga ni Daiana si Jason. Pero, bongga pa rin ang pambabastos ng ibang netizen.

Sabi ni @tanext, “Sure na jerjer nsad ni…”

Na sinagot ni Daiana na, “@tanext no walang ‘jerjer’ na nangyary.”

Sa unang basa, parang hindi na-offend si Daiana sa akusasyon na ‘yon sa kanya ng ne­tizen. Pero ‘di ba, kabastusan na sobra na akusahan mo ang isang babae na ‘nagpatira’ sa isang lalake, na nakasama lang niya sa trabaho.

@waninggranger, “@tanext hahaha akala siguro niya di maintindihan ni Daiana ang salitang ‘jerjer’ hahaha.”

@daianamenezes_ “@waninggranger yeah mga epal, porket nagka­trabaho ako sa isang star na lalaki ibig sabihin ‘pokpokin’ ko sarili ko? Naku, di po lahat ng tao parepareho sa kasanayan nila!” hirit ni Daiana.

Na dahil hindi nga masyadong straight ang pagta-Tagalog niya, kaya ang ibig niyang sabihin, hindi siya pokpok na kapag nakatrabaho ang isang sikat na personalidad na lalaki, magpapatikim na.