‘Di tumatanda, palaging sariwa: Marian kinumpara sa bampira

Dahil lang sa Instagram post ni Marian Rivera ng photo niya na suot ang nagliliyab na pantulog na kulay pula, na lantad ang legs, braso, balikat, nataranta na ang mga netizen.

Sa ‘bampira’ na nga nila ikinumpara si Marian, dahil pakiramdam nila, mula noong nagsimula sa showbiz si Marian, na kahit may dalawa na ngang anak, hindi pa rin nagbabago ang itsura, hindi tumatanda, o tumataba kaya.

Eh, sa totoo lang, tungkol lang naman sa ini-endorse niyang panggamot sa fungi ang pagpu-post niya ng sexy photo na `yon.

Na paalala nga niya, dapat ay laging ready to say #GoodbyeFungi ang lahat, at hello to clear and healthy skin talaga, sa tulong na Canesten. Na dapat ay hindi ka nga raw nagiging biktima ng pabalik-balik na kati.

Pero, ang mas tumatak nga sa isip ng mga fan ay ang sobrang ganda, kinis na kutis ni Marian.

Sabi nga ni @eros_leng, “Grabe parang vampire talaga to, di tumatanda itsura, mas lalo pa nga bumabata at nagmumukhang fresh eh. Ganun sguro talaga pag masaya sa buhay at sobrang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang asawa at blessed pa with 2 kiddos. Sana bumalik ka na po sa pag-arte name-miss ka na namin.”

Sey naman ni @chineebits, “’Yung balat mo pa lang, kumikinang na! Di na need ng sobrang daming accessories…”

Sabi ni i_am_blairxoxoxogg2002, “Ang flawless naman at sexy, laging fresh!”

Well… (Dondon Sermino)