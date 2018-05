‘Di tayo mananalo sa China

MULING iginiit ni Pa­ngu­long Rodrigo Duterte na mangangahulugan ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China na hindi naman natin kakayanin kung ipagpipilitan ang ating ‘claim’ sa West Phi­lippine Sea (WPS).

Gayunman, sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati sa ceremonial opening ng Alegria Oil Field sa Cebu noong Sabado na mayroon siyang ginagawa para magkaroon ng solusyon sa naturang maritime dispute.

Hiniling niya sa mga Cebuano na huwag maniwala sa mga pahayag na wala siyang ginagawa sa pag-angkin sa WPS.

“You know, if you insist on what you want with the Chinese, especially with new friends, there will be trouble,” ayon sa Pangulo.

Sinabi na umano niya kay Chinese President Xi Jinping noong nagkita sila sa China na mag­huhukay ng langis ang Pilipinas sa WPS.

Pero tugon umano sa kanya ni Xi: “We have just become friends and we have just begun to get to know each other. Let’s not ruin the relationship that we have.”

Sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya ilalagay sa kamatayan ang buhay ng mga sundalo at pulis sa giyera na alam niya na hindi tayo mananalo.