‘Di pwedeng pabebe ang presidente

Hindi si Bongbong Marcos kundi si President Mayor Digong Duterte ang bigla raw na-miss o hinanap-hanap ng ilan nating ayudanatics na kurimaw sa ginawang Presidential Interviews ni Jessica Soho.

Ang dahilan ng mga kurimaw natin, masyado raw seryoso sa pagsagot ang apat na presidential aspirants na sina Ping Lacson, Leni Robredo, Isko Moreno at Manny Pacquiao.

Hindi naman daw sa hindi nila gusto ang mga sagot ng apat na kandidato sa mga ibinatong tanong, pero naalala nila ang istayl ni President Mayor Digong na tila hindi raw yata napag-aralan gayahin–ito yung sabihin ang gustong madinig ng tao kahit pa eksaherado para may konting kuwela.

Naalala ba ninyo ang linyang magje-jet ski patungong West Philippine Sea, yung matatapos agad ang contractualization at mabubura ang droga at iba pa? Yung mga sagot na gustong madinig ng mga tao at machong-macho ang pagkakabitaw ng pangako.

Aba’y malamang na marami ring tropapips natin ang napapalakpak noon sa mga naturang linya at biglang napaisip na “he’s the one.” Ngayon, kung natupad man o hindi ang mga pangako o kaya eh joke lang pala… ano pang magagawa ng tao kung nanalo na siya?

Kaya sa naturang presidential interviews, dapat na maisip ng mga tao na hindi “pang-aliw” ang dapat nilang marinig sa mga kakandidato, sa halip, kilatisin kung hindi ano ang plano ng apat sa ating bansa na ang problemang kakaharapin eh kaliwa’t kanan, harap at likod, at taas at ibaba.

Sa apat na kandidato, napansin natin sa social media na maraming netizens ang bumilib kay Lacson. Maayos daw kasing naipaliwanag ng senador nang hindi napipikon at hindi nangarag o nautal man lamang sa napatitinding tanong tungkol sa mga kontrobersiyang kinasangkutan niya; mula sa pagiging police officer niya sa panahon ng martial law hanggang sa maging PNP chief siya at senador.

Sa tagal ni Lacson sa public service, sa lahat ng kandidatong pangulo eh siya talaga ang may pinakamalawak na karanasan at kaalaman sa matinding problema ng bansa, at may nakahandang lunas sa mga ito. Hindi tulad ng isang presidential aspirant na hindi sumipot sa interview dahil sa “bias” daw si Jessica.

Aba’y hindi biro ang maging presidente lalo na ngayon na sandamukal ang problema ng bansa. Kaya dapat maging handa sa lahat ng puwedeng mangyari. Kailangan ng bansa ay isang lider at hindi isang pabebe na iiwas sa mga problema.

Kung ang isang kandidato eh umiiwas sa mga matitinding tanong, paano kaya niya haharapin ang mga puna at batikos sakaling maging pangulo siya at hindi niya magampanan ang kaniyang trabaho?

Magkakaroon na lang ng news blackout?

Sabagay, balita natin ay magkakaroon din ng hiwalay na interview si Boy Abunda sa mga presidential aspirant at kompleto raw ang mga kandidato kasama si Marcos. Kaya lang “bias” din si Tito Boy dahil aminado siyang “Noranian.”

Kayanin kaya nila kung biglang magkaroon ng “fast talk” sa interview ni Tito Boy at itanong niya sa mga kandidato kung lights off or lights on? sex or chocolates? spit or swallow? bra o panty? boxer short o brief? O paharapin kaya niya sa salamin ang mga kandidato? Pero malamang na aabangan ng mga tao ang mga itatanong niya. Kaibigannn…abangan. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.

”