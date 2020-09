‘Di praktikal sa pandemya! Pagpapalit ng lider ng Kamara isantabi

Kumpiyansa si Deputy Speaker at Mandaluyong City Rep. Neptali ‘Boyet’ Gonzales II na matatag at buo ang suporta ng mga miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso sa liderato ni Speaker Alan Peter Cayetano.

Kaya naman naniniwala si Gonzales na dapat isantabi na ang isyu sa pagpapalit ng liderato ng Kamara.

“If the House will be left alone to decide the issue of Speakership – then I think, Speaker Alan Peter Cayetano will remain as the head of the House of Representatives,” pahayag ni Gonzales.

Subok at naipakita na aniya ni Speaker Cayetano ang kalibre ng pamumuno nito.

Inisa-isa ni Gonzales ang paliwanag hinggil sa kahalagahan ng pananatili ni Cayetano sa puwesto bilang Speaker.

Sa katunayan, ayon sa Deputy Speaker, hinasa na ng panahon ang karanasan sa politika ni Cayetano na nagsimulang magsilbi sa bayan bilang konsehal, kongresista at senador.

Naging Majority Leader din ng Senado si Cayetano na nagpatalas sa parliamentary skills nito at dahil dito bentahe sa kasalukuyang pinuno ng Kamara kung paano ang naaayong pakikitungo sa counterpart sa Senado.

Bukod dito, batay pa kay Gonzales ay malaking bagay din ang pagiging dating cabinet secretary ni Cayetano para sa maayos na relasyon at koordinasyon ng Kamara sa mga miyembro ng gabinete ng gobyernong Duterte.

“So this is the only time in the history of the House, that a Speaker was once a upon a time, both a former Senator and a cabinet Secretary and who has had a working relationship with the current crop of sitting senators and cabinet secretaries. This obviously has helped a lot in fast-tracking the legislative mill,” sabi ni Gonzales.

Binigyang-diin ni Deputy Speaker Gonzales na maliban sa mga karanasan sa politika ni Cayetano ay ipinamalas din nito ang pagmamalasakit at sinseridad pagdating sa pakikisama sa lahat ng mga miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Sinisikap aniya ng pinuno ng Kamara na unawain at mapagbigyan ang pangangailangan ng bawat miyembro sa abot ng makakaya nito.

“At naniniwala ako na naramdaman naman lahat ng miyembro ng Kamara ang efforts niya at init ng kanyang pakikisama at liderato,” ani Gonzales.

“At kung meron pang makakadagdag sa desisyon siguro ng mga miyembro ng Kamara na panatilihin si Alan Peter Cayetano bilang Speaker of the House sa panahon ngayon – ay itong kasalukuyang sitwasyon na siguro ng global pandemic ng COVID-19. Masalimuot masyado ang sitwasyon sa ating bansa at ng buong mundo sa ngayon. Pati ang Kamara ay naapektuhan sa paraan ng pagtrabaho,” dagdag ng Deputy Speaker.

Pero sa gitna ng hamon ng pandemya iginiit ni Gonzales na sa ilalim liderato ni Speaker Cayetano ay epektibo pa rin na na nagampanan ng Kamara ang tungkulin nito.

“And ironically, it is more productive today despite the pandemic – thanks to the innovations of the rules, thru Zoom sessions and all other innovations put in place – all these things happened because of the dedicated leadership and vision of Speaker Alan to see things through,” paliwanag ni Gonzales.

“We do not know how long this pandemic will last and what is yet to come in the future. What is certain though is that it will continue to affect all activities including the ability of the House to effectively respond immediately to what is needed by the country. But with Speaker Alan at the helm of the leadership in the House, I can say that we are on steady course, it has already been tested, and we have nothing to fear,” pagtatapos ng Deputy Speaker.