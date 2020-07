‘Di pasaway mga Pinoy – VP Leni

Hindi pasaway kundi laging handang tumulong sa kapwa ang mga Pilipino, ayon kay Vice President Leni Robredo.

Aniya, nasaksihan niya ito mismo sa napakaraming kababayan na lumapit sa Office of the Vice President para magbigay ng donasyon, mag-volunteer na magdala ng PPE at pagkain sa mga frontliner.

“Para mag-ambag ng kanilang panahon at talino para makatulong sa gitna ng krisis ng COVID. Malinaw sa akin, hindi pasaway ang Pilipino, kundi laging handang tumulong sa kapwa,” bahagi ng video message ni Robredo nitong Miyerkules.

“Hindi inutil ang Pilipino, kundi may tapang at talino na humarap sa anumang hamon. Hindi talunan ang Pilipino. At tiyak na magtatagumpay tayo laban sa pandemyang ito,” dagdag niya. (IS)