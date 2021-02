‘Di pa tapos away: Janno may ilalantad vs Kitkat

Ang bilis ng mga eksena sa pagitan nina Janno Gibbs at Kitkat, ha!

Habang sinusulat ito, mababasa ang Instagram post ni Janno na 12 oras lang ang nakalipas.

Ang dating ng IG post niya, tila galit pa rin siya kay Kitkat, at handang isiwalat ang sabi niya ay katotohanan.

“Nagpakumbaba na po ako. Tiniis ko ang pangba-bash ng mga tao sa akin at sa aking pamilya. Humingi na po ako ng tawad, kahit na siya ang tunay na nag-umpisa ng lahat. I was provoked. Pinahiya sa harap ng maraming tao sa studio Pinag-ayos na po kami kanina. Akala ko ay ayos na. Tinanggap ko na po kahit hindi niya ako sinuklian ng paumanhin. Ngunit ngayong gabi ay nag-post na naman siya. Pinalalabas na wala siyang kasalanan. Hindi ko na po kayang palampasin pa ito. Kailangan ko nang ipagtanggol ang aking reputasyon at higit sa lahat ang aking mga anak, na nakatanggap din ng batikos sa mga tao. Oras na para malaman ng tao ang buong katotohanan,” sabi ni Janno.

Pero, again, habang sinusulat ko ito, limang oras lang ang nakalipas, heto naman ang post ni Kitkat, na parang okey na sila, at pinatawad na niya si Janno.

“Maraming salamat sa suporta ninyo at pagmamahal ninyo…

Dahil ako po ay minahal niyo at alam kong blessed ako po ay nakapagpatawad na. Sino ba naman ako para hindi magpatawad, ang Diyos pinatawad ako sa mga kasalanan ko, nararapat lang na ako ay magpatawad. Makagagaan sa aking buhay at loob. Opo sa lahat ng nangyari, toto po lahat `yun, pero again ako po ay nagpapatawad na. Thank you Lord for the strength.

“Walang tatalo sa pananalig sa Diyos… Thank You Lord,” sey nga ni Kitkat.

So, ano ba talaga? Nag-usap ba talaga sila? (Dondon Sermino)