WHO ‘di nirekomenda sa DOH ang Dengvaxia

Nilinaw kahapon ng World Health Organization (WHO) na hindi nila inirekomenda ang paggamit ng gamot na ginawa ng Sanofi Pasteur para sa National Immunization Program ng Department of Health (DOH).

Ginawa ng WHO ang paglilinaw kasunod ng pag-amin ng French multinational pharmaceutical giant sa peligrong maaa­ring idulot ng Dengvaxia kapag naiturok ito sa mga batang hindi pa nagka-dengue.

Ayon sa WHO, nag­labas sila ng rekomendasyon kaugnay sa Dengvaxia noong Hulyo 2016 para sa mga bagay na dapat ikonsidera ng mga national government sa pagpapasya kung dapat bang payagang makapasok sa kanilang bansa ang nasabing bakuna kontra dengue.

“These included the following: first, use of the vaccine should only be considered in areas where a high proportion (prefe­rably at least 70%) of the community had already been exposed to the virus; second, the vaccine should only be provided to people nine years of age and above; and third, people being vaccinated should receive three doses,” paliwanag ng WHO.

Pero, bago pa man umano nailabas ang kanilang rekomendasyon ay nasimulan na ng DOH ang pagbakuna ng Dengvaxia sa mga kabataan.

Inihayag din ng WHO na sinusuportahan nito ang ginawang hakbang ng Pilipinas na suspendihin ang pagbakuna ng Dengvaxia habang isinasailalim pa ito sa pag-aaral.