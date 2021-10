‘Di natutong bumasa, sumulat, mag-enjoy! Mga bata kinawawa sa pandemya

Doble dagok umano ang naranasan ng mga bata ngayong pandemya dahil nalimitahan ang kanilang natutunan dahil walang face-to-face class, hindi pa na-enjoy ang kanilang pananatili sa labas ng paaralan dahil pinagbabawalan silang pumasok sa mga mall at kainan.

Ayon kay ACT Teachers Rep. France Castro hindi maikakaila na hindi kaaya-aya ang bahay sa pagkatuto ng mga bata lalo na ‘yong maliliit na bata na tinuturuan pa lamang magsulat at magbasa.

Sinabi ni Castro na maraming mga magulang ang hindi alam ang psychology of teaching and learning.

“‘Di alam alin ang unang ituturo sa bata sa pagsusulat at pagbabasa. Hindi appropriate ‘yong diretso sa letters ang pagsusulat at hindi sa A, B, C… and so on. Sa pagbabasa naman hindi mag-start sa ABC kundi sounds muna,” paliwanag ni Castro.

Bukod dito ay marami rin umanong magulang ang walang panahon o limitado ang oras para maturuan ang mga bata.

Kung meron mang oras, sinabi ni Castro na hindi alam ng mga magulang kung ilang oras ang span of time of attention ng mga bata kaya nauuwi lamang ito sa pag-aaway ng nagtuturo at tinuturuan.

Nawawalan din umano ng motivation o gana ang mga bata na mag-aral kaya lalo nilang inaayawan ang pag-aaral.

Binigyan-diin din ni Castro ang kahalagahan na magkaroon ng physical activity ang mga bata na sa kasalukuyan ay pinagbabawalang lumabas.

“Need ng physical activities ng bata para sumigla katawan at makondisyon ang mental capacities kung nasa bahay lang hindi ‘yan magagawa,” dagdag pa ng lady solon.

Ayon pa kay Castro, isang guro bago naging mambabatas, ang pakikisalamuha sa iba ay mahalaga para matuto ang mga bata na makipag-ugnayan sa iba.

“Social interaction with peers is also very important in developing the social being of children and ability to communicate and debate,” wika pa ni Castro.

Naniniwala si Castro na dapat payagan nang pumunta ang mga bata sa mga open spaces basta susunod ang mga ito sa health protocol at babantayan ng mga matatanda. (Billy Begas)