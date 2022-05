‘Di nagtatapos sa pagboto ang ating tungkulin

“There is no better than adversity. Every defeat, every heartbreak, every loss, contains its own seed, its own lesson on how to improve your performance the next time.” – Og Mandino

“What is happening to our country?”

“We did not lose. It is the filipino people who lost.”

“Bayan ko ang hirap mong mahalin.”

“Mag-impake na tayo. Alis na ako ng Pinas.”

Ilan lang yan sa maraming reaksyon na nabasa ko o pinadala sa akin matapos lumabas ang resulta ng Eleksyon 2022.

Bakit parang Mahal na Araw ang mood ng lahat ng nasalubong kong tao ? Pati ang paligid parang ‘All Saints Day’ ?

May namatay ba ? Sa dami ng bumoto noong Lunes, buhay na buhay naman ang demokrasya .

Pag-asa ? Nawala ka ba ang pag-asa para sa isang tapat at mabuting gobyerno ?

Tandaan mo ito, nakuha man ng iba ang boto, kailanman ay hindi makukuha ang inyong mga puso . Patuloy mo itong pagliyabin para sa bayan, para sa mga susunod na henerasyon .

Huwag na huwag nating hahayaan na ang bagong gobyerno na uupo ay magiging isang mapaniil o abusadong gobyerno.

Hindi nagtatapos sa pagboto ang ating tungkulin bilang mamamayan. Lalo na at hindi pinalad ang mga napili mong kandidato . Ang paninindigan mo ay dapat hindi malusaw at kailangang magpatuloy dahil kailangan ka ng bayan.

Ang ating pagmamahal sa bansa ay hindi dapat naka-focus sa iisang tao lamang. Kung siya man ang naging inspirasyon mo para manindigan para sa katotohanan, ipagpatuloy mo ito, nanalo man o natalo.

Iwaksi mo ang galit dahil ang mga nagwagi ay naghahangad din ng mabuti para sa bayan.

Sa lahat naman na bumoto sa mga nagwaging kandidato, bantayan ninyo rin ang binigyan ninyo ng pagtitiwala sa kanila .

Walang matinong gobyerno kung at kung ito ay hahayaan mo na magwalanghiya . Ang mamamayan pa rin ang makapangyarihan para maibangon ang Pilipinas.

Tama lang na magluksa kung hindi naging matagumpay ang lahat . Huwag mong kalimutan ang saya at pag-asa na idinulot sa marami ng mga dinaluhan mong pagtitipon.

Pilipino ka. Ang kulay mo ay kayumanggi. Hindi pula. Hindi berde. Hindi pink. Hindi dilaw!

Sa huli, iisa lang bansa natin na dapat mahalin, ang Inang Bayang Pilipinas.

Walang Personalan.