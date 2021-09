‘Di na makontak ng Senado: Pumiyok sa Pharmally face shield scam ‘nawawala’

Nakahanda ang Senado na bigyan seguridad o proteksiyon si Krizele Grace Mago, ang incorporator at regulatory affairs head ng Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Ito’y matapos niyang aminin sa Senado noong Biyernes na siya ang nag-utos sa mga tauhan sa warehouse ng Pharmally na palitan ang production date sa 2021 mula sa 2020 sa kanilang certification documents para sa mga face shield na inorder ng Department of Health (DOH) na gagamitin ng mga doktor at nurse sa laban kontra COVID-19.

Ayon sa source ng Abante, kinokontak umano ng Office of Senate Sergeant-At-Arms (OSAA) si Mago subalit hindi naman ito sumasagot.

“Kino-contact siya pero hindi sumasagot. Pupuntahan sana kaso hindi naman binigay [ang address]. Sabi niya, after the hearing kokontakin ang OSAA pero wala pa,” sabi pa ng source.

Noong Biyernes, ipinrisinta ni Senadora Risa Hontiveros ang isang warehouse staff ng Pharmally na umano’y nag-deliver ng mababang kalidad ng safety gear na pinalitan ng production dates.

Ang tampered face shield ay bahagi ng P37.9 milyong DOH contract sa pagitan ng joint venture ng Pharmally at Business Beyond Limits para sa dalawang milyong face shield.

Inamin din Mago na sa Senado na si Mohit Dargani, ang treasurer at corporate secretary ng Pharmally, ang nag-utos sa kanya na palitan ang expiration dates na nasabing medical supply.

Pinabulaan naman ito ni Dargani na nagbigay siya ng order kay Mago. Subalit sabi ni Mago hindi niya babaguhin ang kanyang mga pahayag.

Sabi ni Senador Francis Pangilinan, ang pag-amin ni Mago ay magbibigay ng bigat sa legal proceedings.

Nangako naman si Mago na makiki-cooperate sa imbestigasyon.

Iminungkahi naman ni Pangilinan at Hontiveros na ilagay sa protective custody ng Senado si Mago subalit sabi ng komite kailangang sumang-ayon ang Pharmally opisyal sa mungkahing ito.

“Allow me to think about it. Let me think about it. I’m also an employee of Pharmally. So I have to consider both sides,” sabi ni Mago sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee.