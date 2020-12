Di na keri ang traffic! NLEX binigyan ng ultimatum ni Rex Gatchalian

RP

Nagbabala si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian na suspendehin ang business permit ng NLEX kung hindi maaaksyunan ang problema sa RFID.

Sa reklamo na pinadala ni Gatchalian kay NLEX Corp. chief operating officer Raul Ignacio, pinuna nito ang toll system dahil sa umano’y nadulot na pagbigat ng trapiko sa Valenzuela buhat ng ipatupad ang cashless collection noong Disyembre 1.

“Although the holiday rush, coupled with the lifting of the truck ban and number coding scheme give rise to heavier volume of vehicles on the road, the abysmal state of your RFID system contributes to the chaos and exacerbates the already dreadful traffic situation in the city,” saad sa sulat ni Gatchalian sa NLEX.

Aniya pa, 2013 pa lang ay kanya nang nireklamo ang Easytrip system ng NLEX dahil sa sumasablay na sensor nito.

Lahad ni Gatchalian, may 24 oras lamang ang NLEX management para makapagpasa ng kanilang action plan para masolusyunan ang pagbigat ng trapiko na pinaniniwalaang dulot ng RFID.

Kailangan ding magpaliwanag ang NLEX sa loob ng 72 oras kung bakit hindi dapat suspendehin ng Valenzuela government ang business permit ng tollway.