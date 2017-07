‘Di na happy sa asawa? ‘Dissolution of Marriage’ ang sagot diyan – Alvarez

Pwede nang ipawalang-bisa ang kasal kapag ang isa sa mag-asawa ay hindi na ‘happy’.

Ganito na kadali ang legal na paghihiwalay ng kasal na mag-asawa kapag lumusot ang iginagayak na panukala ni House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez na ‘Dissolution of Marriage’.

“Pwedeng mag-file ng dissolution of marriage based on unhappiness,” paglalahad ni Alvarez sa ipinatawag nitong press conference kanina sa pagbubukas ng Kamara.

Ayon kay Alvarez, ihahain n’ya ang naturang panukala sa pagbubukas ng second regular session ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Mas mapapadali na aniya ang paghihiwalay ng mag-asawa sa pamamagitan ng dissolution of marriage na ‘di hamak na mas madali kaysa sa annulment process na mas matagal at mas masalimuot dahil kailangan pang patunayan sa korte na sa simula pa lamang ay void o hindi na talaga nagkaroon ng legal na kasal.

“Dito sa dissolution of marriage, nirerecognized natin na nagkaroon ng marriage kaya lang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan nung dalawang parties,” ani Alvarez.

Sinabi ng House leader na kagandahan sa panukalang ito ay masiguro na ang mag-asawa ay kailangang masaya sa isa’t isa at hindi tulad ngayon na maraming mag-asawa ang nagsasama na hindi naman masaya sa piling ng isa’t isa.

“Kawawa naman yung kabilang party na hindi na sya masaya, yung isa na lang ang masaya tuloy pa rin yung marriage.So pag nadito na ang batas na ito, I think the marriage is stronger because both parties will see to it that the partner, the other partner is happy,” katwiran ng kongresista.