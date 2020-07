‘Di masikmura korapsyon sa PhilHealth

Pinaimbestigahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang diumano’y katiwalian sa P2 bilyong Information Technology (IT) system ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na sumambulat sa online meeting ng mga opisyal nito Huwebes ng gabi.

Humantong din ang online meeting sa pagbibitiw umano ng tatlong opisyal ng PhilHealth dahil sa pagkadismaya sa malawakang korapsyon sa ahensya. Kabilang dito si Atty. Thorrsson Montes Keight, ang anti-fraud legal officer ng ahensya na nagsumite na ng kanyang resignation letter kay PhilHealth president at chief executive officer Ricardo Morales.

“Earlier this evening, sa Zoom meeting ng PhilHealth, nagkabistuhan ng corruption. Nagkasigawan! As of now 3 officers resigned because of disgust,” sabi ng source.

Binanggit ni Keith sa kanyang liham ang mga dahilan ng pagbibitiw nito: *Sa mga executive committee hearing, mariin niyang kinontra ang mandatory PhilHealth contribution ng mga overseas Filipino worker na aniya’y unconstitutional o hindi bahagi ng Universal Health Care Law;

*Talamak ang hindi patas na promotion process at kailangang magkaroon ng independent investigation para dito;

*Hindi ibinibigay ang kanyang suweldo sa tamang oras at nagsimula ito nang kanyang imbestigahan ang mga PhilHealth officer.

“It is against my personal values to let the OFWs pay for the spillage of PhilHealth….I believe there is a widespread corruption in Philhealth,” nakasaad sa resignation letter ni Keith.

Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasalukuyan nang iniimbestigahan ang sumambulat na malawakang korapsyon diumano sa PhilHealth.

Ayon kay Roque, inatasan ni Pangulong Duterte si Undersecretary Jesus Melchor Quitain ng Office of the Special Assistant to the President para halukayin ang isyu ng korapsyon sa ahensya.

Kasabay nito, hiniling din ni Roque kay Keith na ngayong nag-resign na ito ay tumulong sa imbestigasyon para matigil na aniya ang korapsyon sa PhilHealth. (Prince Golez/Dindo Matining)