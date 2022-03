‘Di mapatawad sarili: Regine aminadong nasaktan mga anak ni Ogie

Emosyonal na binahagi ni Regine Velasquez ang pinagdaanan ng relasyon nila ni Ogie Alcasid sa “Magandang Buhay.”

Sa segment nitong “Dear Momshie” kung saan magbibigay sila ng advice sa mga problemang pinagdaraanan ng kanilang mga letter sender, may isang sender na itinatago sa pangalang Sassy Lady ang nagkwento ng kanyang karanasan bilang other woman.

Naka-relate naman si Regine sa pinagdaraanan ni Sassy Lady. Aniya, halos parehas din ang sitwasyon niya sa pag-iibigan nila ni Ogie. Matatandaang unang napangasawa ni Ogie si Michelle Van Eimeren at biniyayaan sila ng dalawang anak, pero usap-usapan noon na kaya sila naghiwalay ay dahil may namamagitan noon sa kanila ni Regine.

“The story of me and my husband was kind of similar with the stories that we have here. My husband and I started that way, pero ‘yun kasi we were good friends. Hindi ko naman sinasadya kasi pwede namang mangyari ‘yun na hindi mo pinipili ‘yung mga mamahalin mo eh. Parang gusto ko bang sadyain ‘yun? Gusto ko ba na merong masaktan?” pagbahagi ni Regine.

Aminado rin siya na sobrang nahirapan siya noon at nais niyang ibalik nalang ang oras para wala silang mga nasaktan sa kanilang relasyon, kabilang ang mga anak ni Ogie.

“It was so difficult, and if I can bring back the time, siguro mas gugustuhin ko na wala kaming nasaktan. Na walang dalawang bata na nag-suffer because we wanted to be together,” dagdag niya.

Payo pa niya sa mga taong umiibig sa mga may asawa pala, siguraduhin muna raw nila kung kaya nilang panindigan ang kanilang sitwasyon.

Naging emosyonal siya bigla nang ibahagi niya sa mga momshie na nagi-guilty pa rin siya sa ginawa niya at kahit pinatawad na siya ni Michelle sa nangyari ay hindi pa rin niya mapatawad ang kanyang sarili.

“For a while I had to live with that guilt. My husband would say, ‘It was not about you. It was about me and Michelle.’ Even then, I was there, I was part of it, I was the third party. For a time na-forgive na ako ni Michelle, na-forgive na ako ng mga tao, except me, I wasn’t forgiving myself. I’m still working on it. Every now and then, I would remember what happened to us and I’ll still be guilty,” saad niya.

Saad pa niya, “Mahirap din to be in that situation na hindi mo naman sinasadya na magmahal ng tao and I’m a decent person and I do not want to hurt anyone.”

Dahil doon ay ramdam na ramdam nina Momshie Jolina at Momshie Melai ang kanyang life story. Payo pa ng guest psychologist sa programa, huwag na niyang panghawakan ang guilt kung may kapatawaran namang nangyari na.

Sa ngayon ay okay na si Regine at kaya na niyang patawarin ang sarili niya kahit na paminsan ay naaalala niya ang nangyari sa kanila ni Ogie. Maliban sa kapatawaran mula kay Michelle ay naging matalik din silang magkaibigan. (Dondon Sermino)