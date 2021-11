‘Di malubha sakit ko – Katrina

Dahil dumaan na nga sa series of test, including M.R.I. sa matinding pain o sakit na naramdaman ang Kapuso actress na si Katrina Halili for almost two months, may mga result na raw na lumabas nang kamustahin namin siya.

Good thing at base sa result, nothing serious naman daw sabi raw ng isang doctor. Pero nagulat lang ito na ang spinal chord niya ay sobrang naka-straight. Normally dapat daw ay may curve kaya ang pinanggagalingan ng nararamdaman niyang matinding sakit ay mula sa batok at spinal chord niya at dahil din doon, naaapektuhan ang kanyang nerves.

So far, ang medication sa kanya ay therapy talaga. At dahil magsisimula na siyang mag-quarantine ng ilang araw at kapag negative naman ang PCR swab test niya, balik taping na siyang muli ng Primadonnas, tinuruan muna raw siya kung paano iha-handle ang pain.

Makakapag-therapy pa lang kasi siya from a licensed P.T. once natapos na siya sa lock-in taping.

Sa isang banda, nakarating kay Katrina ang pag-assume ng iba na may malubha na siyang sakit. Nagtataka ito saan daw nanggaling ‘yun, though nagpapasalamat ito na nakapagpa-check-up, nakapagpa-lab test siya at nakuha na niya ang resulta.

Kahit paano nga naman, may may peace of mind siya ngayon at mas alam na niyang i-handle ang situwasyon niya.

Marian laging sabik kay Dingdong

Very proud si Dingdong Dantes sa kanyang Misis, ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera dahil sa paglago naman talaga ng sariling business nito, ang Floravida by Marian.

Nagsimula lang ito sa mga long-lasting flowers design niya, hanggang sa magkaroon siya ng Floravida home at ngayon, level-up na talaga dahil may Floravida clothing na rin siya.

Halatang enjoy si Marian sa ginagawa na very hands-on sa kanyang business at the same time, very hands-on din sa pag-aalaga sa kanyang mag-aama, lalo na ngayong pandemic. At the same time nga, tuloy-tuloy pa rin sa kanyang GMA-7’s ‘Tadhanda’ hosting at sangkaterbang endorsements. Heto’t may bago pa siya, ang Globe.

Kaya kahit na magkahiwalay ngayon dahil naka-lock-in taping si Dingdong para sa isang short teleserye sa GMA-7 at sa tila miss na miss na agad ang isa’t isa dahil sa reply ni Marian sa IG post ni Dingdong na, “Awww mahal ko. Salamat. I miss you.”

At buong pagmamalaki na caption nga ni Dingdong para sa kanyang maybahay, “As you launch your new product line today, please know that I am so proud of how empowered you’ve become as a woman, as actress, a wife, a mother and an entrepreneur. You have worked hard for this, and I have personally witnessed your perseverance in sharing your talent, gifts and passion with as many people as possible through Flora Vida.

“Kaya naman sobrang excited ako para sa ‘yo! Buksan na ang tindahan! And when they ring it, I’d gladly bring it.”

Sana All talaga ang tandem in and out cam gaya ng DongYan.