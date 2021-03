‘Di maka-move on! Lover binantaan ex, tiklo

Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang lalaki na nagbanta sa buhay ng dati niyang ka-live in parter sa Bacoor City, Cavite.

Kinilala ang suspek na si Junun Mancilla na nireklamo ng biktimang si Janece Pacaldo, kapwa ng Brgy. Habay 2, at tatlong buwan na umano ang nakakaraan nang maghiwalay.

Sa reklamo ng biktima sa Bacoor City Police, alas-kwatro Biyernes ng hapon nang galit na galit na sumugod sa kanyang bahay ang suspek na may hawak na matulis na bakal.

Nabatid na nagseselos diumano ang suspek dahil sa isang lalaking nanliligaw kay Pacaldo at nagbantang papatayin siya kung hindi ito patitigilin ang manliligaw.

Dahil dito, nagsumbong si Pacaldo sa barangay tanod na inaresto ang suspek. Nang kapkapan, nakuha pa sa pag-iingat ni Mancilla ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu.

Nahaharap si Mancilla sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. (Gene Adsuara)