‘Di lang UP: Ateneo, La Salle, UST kuta ng NPA recruiter

Nilantad ni Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. ang 18 pang unibersidad na napasok ng mga recruiter ng mga rebeldeng grupo, bukod pa ito umano sa University of the Philippines.

Ayon kay Parlade, tagapagsalita ng ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), karamihan sa mga unibersidad ay kilala at nasa Metro Manila.

Kasama umano sa mga may nangyayaring recruitment ng mga komunista ay sa Polytechnic University of the Philippines (PUP), Far Eastern University (FEU), Ateneo de Manila University (ADMU), University of Santo Tomas (UST), Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM), De La Salle University (DLSU), at University of Makati.

Sinabi ni Parlade na dahil sa DND-UP accord, maraming kinaharap na pagsubok ang mga sundalo para lang maimbestigahan ang umano’y recruitment sa mga paaralan, sabay sabing nararapat at napapanahon na ang pagbasura sa kasunduan.

“Mas mapag-aaralan ang nangyayaring recruitment ng CPP-NPA (Communist Party of the Philippines-New People’s Army) sa UP matapos maibasura ang UP-DND Accord,” sinabi nito.

Lahad naman ni Dr. Elena Pernia, Vice President for Public Affairs ng UP, handa silang makipag-usap sa awtoridad kung sakali mang may hinalang pagpasok ng mga NPA recruiter sa kanilang unibersidad. (Kiko Cueto)