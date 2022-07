‘Di lang mga frontliner! Maraming ka-sex unahin din sa bakuna vs monkeypox

Dapat ngayon pa lamang ay kumilos na ang gobyerno para pondohan at makipag-usap sa mauunland na bansa para bumili ng bakuna laban sa monkeypox.

Ito ang mungkahi ni Infectious Diseases Specialist Dr. Rontgene Solante matapos makapagtala ang Department of Health (DOH) ng unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas.

Kapag aniya makakuha ang gobyerno ng bakuna para sa monkeypox, unahin ang mga health worker dahil sila ang nae-expose sa virus mula sa mga ginagamot, at pangalawa ang sektor na mayroong maraming partner at hindi nag-iingat sa pakikipagtalik.

“Unahin natin ang healthcare workers kasi ito ‘yong mga high risk din dahil sa exposure, tapos ‘yong mga population at risk. Konti lang naman ito, ‘yong may mga high risk behavior na they cannot wear condom, they have multiple partners, they need to be vaccina¬ted also,” dagdag ni Solante.

Sinabi ng eksperto na sa ngayon ay wala ng bakuna para sa smallpox at wala na ring nag-i-stock nito kaya kailangan talagang makipag-usap sa mga mauunlad na bansa para makakuha ulit ng bakuna laban sa monkeypox.

“Wala na tayong bakuna for smallpox kasi na-eradicate na natin ‘yong smallpox, so ang natitira na lang ay itong mga bansang… they are peparing also. Wala na talagang left na stockpiling of these vaccines. Dalawang dose ito, ang interval ay four weeks. Dalawang turukan ito at hindi na kailangang ulitin pa,” wika ni Solante.

Ayon kay Solante, dapat ma¬ging maagap ang gobyerno sa pagbli ng bakuna laban sa monkeypox para hindi matulad sa naging karanasan sa COVID-19 kaya dapat ngayon pa lang ay makipagnegosasyon na ang gobyerno para dito.

“‘Yong bakuna nito, ang problema lang, ang mga bakuna nito available lang sa mga mayayamang bansa. So it’s important that this point in time the government should allot budget for that and talk with these deve¬loped countries on how to access or through WHO. It’s important at this point para hindi na tayo pipila ng mahaba, hindi kagaya ng nangyari sa COVID-19 medyo kulelat na tayo na nakakuha ng mga bakuna,” ani Solante. (Aileen Taliping)