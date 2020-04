‘Di ko minanipula distribusyon ng mga PPE – Bong Go

Pinabulaanan ni Senador Bong Go ang alegasyon na sangkot ang kanyang tanggapan sa pagmanipula sa release ng donasyon para sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) response.

“Claims circulating that I am involved in handling donations intended for the government are utterly false, deliberate disinformation, and black propaganda,” pahayag ni Go sa isang statement.

“Nais ko po klaruhin na wala po akong kinalaman sa operasyon at mandato ng OCD (Office of Civil Defense). Wala rin pong kinalaman ang opisina ko sa distribution ng government resources,” dagdag pa nito.

Ginawa ng senador ang pahayag matapos kumalat sa social media ang larawan kung saan ilan sa mga kahon ng mga donated medical supplies ay may pangalan nito.

Sabi ni Go, umaakto lang silang ‘bridge’ o tulay para makakonek sa mga donor mula sa pribadong sektor na gusto magpaabot ng kanilang tulong sa gobyerno.

“We help private donors who approach us in finding the right beneficiaries and vice versa. Kung baga, dagdag na tulong po ito mula sa mga ‘Good Samaritans’ natin sa pribadong sektor para sa mga kababayan natin na nangangailangan pa ng tulong bukod sa naibibigay ng gobyerno sa kanila,” sabi ni Go.

Nilinaw pa nitong hindi namamahagi ang Malasakit Centers sa nasabing medical goods.

“Wala pong PPEs o medical equipment na dinadala o pinapamigay sa Malasakit Centers. Wala rin po ditong pondo,” ani Go. (Dindo Matining)