Di kami magkasundo sa sex (5)

Dear Dra. Holmes: (shortened Feb 17 letter)

Yun karelasyon ko, we’re been living for almost 29 yrs. but still I don’t know him well. first we talk about sex. ang age gap nmin ay almost 15yrs. nun bago kmi bata pko mas aggressive ako SA kanya. Pero sya moody. d kmi mag kasundo SA sex

Me times n gusto nya n parang me exhibition. minsan pinag bibigyan ko, Pero nakakapagod.in other words Ang Pag kakilala ko SA knya d sya mahilig SA sex, tamad. parang gusto sya parati…until lately naliliitan ko sya ng mga pic ng babae n nkahubad at naka bukaka.

At itong huli alam ko sya Ang kumuha ng pic. but he’s denying it. dko naintindihan mas gusto nya ginamit SA iba kesa sakin. And I know most of them cheap girl dahil kung Matino d nman papayag ng ganun.is he a maniac? kung Alam ko lng dati p I will not fall for this kind of guy.

Ang relasyon nmin kung di ko sya Na sasatisfied at d nya ko mahal. n sya ay di nman din ganun magaling at mahilig SA kama. kaya napapagod ako talaga

me hints diko binigyan ng priority. at SA sarili ko ba’t inallowed ko gawin nya sakin yun. bef kasi wala prorf Panay haka haka ngayon unti unti me sagot

Ang katanungan ko: IBA Kasi Ang pinakikita nya sakin. iba Yung pagkakakilala ko SA knya. Ang tanung: me totoo b SA pinakikita nya sakin?

ANA

Dear Ana:

Maraming salamat sa sulat mo na inumpi­sahan nating i-publish noong nakaraang Pebrero 17. Sa huling kolum natin noong nakaraang Sabado, Pebrero 24, sinabi ko na ang mahalaga ay hindi siya interesado kapag kayo ay tila mas interesado siya sa mga bahaging sekswal kung ibang babae ang kaharap niya (either sa personal o sa virtual reality). Kahit walang pagsisiping – para sa iyo, yan ay taksil na.

Hindi kita binibintang, Ana. Ngayon ang panahong maaari kang mag desisyon kung ang sama ng loob mo tungkol sa mga aksyon niyang sekswal ay mas masakit kaysa sa posibilidad na magbabago siya o sa kasiyahan ng ibang nakukuha mo sa relasyon ninyo. Sa a­king opinyon, tila talaga ka ng napapagod sa relasyon ninyo. Kung kaya mong maghiwalay, mabuti nang maghiwalay kayo.

Of course, opinyon ko lang yan at ikaw ang pinakamagaling mag desisyon tungkol sa kaso mo. I wish you the best. Ingat—MG Holmes

