‘Di kailangan ng lalake: Kylie inspirasyon si Rihanna

Ayaw paawat ni Kylie Padilla Abrenica sa mga IG story niya na may kinalaman sa problema ng kababaihan.

Hindi na maintindihan ng mga fan kung ano ba talaga ang sitwasyon niya ngayon? Kung okey ba talaga sila ni Aljur Abrenica, o nanganganiba na ba talaga ang relasyon nila.

Tulad nga recently, super post siya sa IG story ng interview kay Rihanna na nagsasabing, ‘I’m not looking for a man.’

Then, may ni-repost din siya tungkol sa mga linyang ‘Marriage is hard. Divorce is hard. Choose your hard.’

And then, may paanunsiyo rin siya tungkol sa kung saan puwedeng makabili ng halaman na ‘Jasmine’.

“Anyone know where I can get one of these?” sabi pa ni Kylie.

Nabalitaan kasi niya na ang Jasmine plant ay…

“Keeping Jasmine plant in your room has been shown to improve sleep quality, balance hormones, and help with mood swings.”

Ang ibig sabihin ba niyan ay nasa ganiyang sitwasyon si Kylie ngayon, kaya kailangan niya ang halaman o bulaklak na `yan?

Well, hanggang palaisipan pa lang ang lahat sa ngayon. Pero, asam ng lahat na wag mauwi sa wala ang relasyon nina Aljur at Kylie.

Well… (Dondon Sermino)