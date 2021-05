‘Di happy ang pamilya sa bagong bahay

Sana malaman ko kung anong ibig sabihin ng panaginip kong ito, apat na beses ko na kasing napanaginipan na nakabili ako ng isang lote. Sa panaginip ko daw, matapos kong mabili ang lote na wala masyadong katabing bahay, pinatayuan ko agad ito ng bahay na may third floor at puti ang kulay. Hindi ko kasama ang pamilya ko kaya ako rin ang pumili ng disenyo, at mga gamit sa loob, noong nagawa na ang lahat saka ko lang dinala sa lugar ang asawa at mga anak ko pero imbes na maging masaya, iba ang reaksyon nila at parang hindi sila kontento at ayaw nila sa mga pinili kong gamit. Bigla akong nalungkot dahil pinaghirapan ko at napagod talaga ako sa pagpapagawa ng bahay.

– Joshua

Magkapareho halos ang sinasabing kahulugan ng pagbili ng lupa at pagkakaroon ng bagong bahay. Ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa pagbili ng lupa ay maaaring mangahulugan ng pagdating ng mga opurtunidad sa buhay mo, pwedeng bagong trabaho, negosyo, o anumang pagkakakitaan. Kung walang masyadong katabi ang lupang nabili puwedeng mangahulugan ito na may madidiskubre o magagawa ka na hindi pa alam o nagagawa ng iba.

Posible rin na mangahulugan ang pagbili ng lupa sa pagsismula mo sa iyong totoong buhay at ang pagpapagawa ng bahay sa lupa ay maaaring magsabi na sinisiguro mo ang malakas na pundasyon sa mga taong titira rito.

Ang pagbili naman ng bahay sa panaginip ay senyales na may mangyayaring maganda sa iyo. Nirerepresenta ng bagong bahay ang pagkamit natin sa mga bagay na gusto natin at ang ating emosyon. Sa iyong panagigip, pinagawa mo ang kondisyon ng bahay, maaaring mangahulugan ito na mahalaga sa iyo ang pagkamit ng mga goal sa buhay at gagawin ang lahat para makuha ang mga ito.

Nangangahulugan naman ang panaginip tungkol sa pamilya na maaaring mayroong hindi pagkakaunawaan sa inyong mga miyembro o pinoprotektahan mo ang sarili mo laban sa kanila. Ang parte kung saan hindi sila masaya sa resulta ng pagbuo mo ng bahay ay indikasyon na walang maayos na komunikasyon sa inyo.

Mahalaga rin ang kulay ng bahay sa iyong panaginip. Ang puti ay sumisimbolo sa pagiging pure at takot natin. Maaaring kailangan mo pang magpokus sa para magkaroon ng mabuting pagbabago at pagpapatawad sa iyong buhay.

