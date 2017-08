‘Di dapat murahin at insultuhin si PNoy — LP

Inalmahan ng pangulo ng Liberal Party (LP) ang pagmumura at pang-iinsulto ni Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III dahil sa naging komento ng una sa war on drugs ng administrasyon.

“Hindi naman kailangan murahin at insultuhin ang kapwa natin kung hindi natin sinasangayunan ang sinasabi nito,” diin ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan.

Kung iba umano ang posisyon ng dating Pangulo at ng partidong kanyang kinaaaniban, marapat lang na galangin ito at hindi sagutin ng mura at pang-iinsulto.

“We believe that addressing the drug problem should be viewed as primarily as health problem with the corresponding rehabilitation programs for those afflicted and not simply viewed as a law enforcement problem,” giit pa ng pangulo ng LP.

Hindi rin pinalampas ni dating presidential spokesperson Edwin Lacierda ang ginawang pagmumura ni Duterte kay Aquino.

“To call PNoy g*go is not a reflection on PNoy’s argument. It is a reflection of your uncouthness,” bwelta ni Lacierda sa kanyang post sa Twitter.

“You pride yourself in delivering impromptu speeches which PNoy has done on a number of events. No wonder none of your speeches are memorable,” patutsada ni Lacierda.