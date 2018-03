‘Di dapat ma-postpone ang barangay, SK elections – PPCRV

Nanindigan ang Pa­rish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) na hindi na dapat muling ipagpali­ban ang halalang pambarangay matapos itong dalawang beses ipagpaliban simula noong 2016.

Ayon kay PPCRV national vice-chairman for internal affairs Bro. Johnny Cardenas, nawawala na ang demokratikong proseso sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng mamamayan na makapaghalal ng mga opisyal ng pamayanan dahil sa paulit-ulit na pagpapa­liban nito.

“Hindi po dapat na ma-postpone pa ulit kasi masyadong tumagal na ‘yung mga postponements natin at masyado naman nawawala ‘yung demokratikong proseso ng pagpili sa mga lea­ders natin sa barangay…” pahayag ni Cardenas.

Apela ni Cardenas, dapat magtulungan partikular na ang mga taong Simbahan upang mapigilan ang panukalang muling pagpapali­ban sa halalang pambarangay.

Aniya, malaki ang epekto nito sa buhay ng mamamayan lalo’t isinusulong rin ang Charter change upang bigyan-daan ang federalismo sa bansa.

“I think kailangan pagtulong-tulungan ng mga taong Simbahan sapagkat malaki po ang epekto sa ating buhay kung kailan pa magkakaroon tayo ng partisipasyon sa pagbabago at pagpili ng mga local government unit official.

Postponement na lang nang postponement hanggang sa darating na panahon federalism naman ang isasalang sa ating harapan,” apela ni Cardenas.

Dahil dito, hinimok ni Cardenas ang bawat isa na manindigan, ipadama at ipaabot sa mga mambabatas ang pagtutol sa panukalang muling postponement ng barangay at Sangguniang Kabataan elections na nakatakda na sa ika-14 ng Mayo, 2018.