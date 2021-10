Di bakunadong foreign worker sa Jordan, ipapatapon

Nagbanta ang bansang Jordan na kanilang ipatatapon ang mga dayuhang manggagawa na hindi pa nakakatanggap ng dalawang dose ng bakuna kontra COVID-19.

Ang nasabing babala ay target ipatupad sa a-kinse ng Disyembre.

Sa lumabas na ulat, batay na rin sa ipinalabas nilang statement, pinaalalahanan ng ministry ang mga foreign workers na magpabakuna na lalo’t libre naman anila ito at hindi na kailangan pang magprisinta ng residence o work permit.

“Strict measures will be taken against expatriate workers who have not received two doses of Covid vaccine, starting from December 15,” saad ng interior ministry statement.

Nabatid na libo-libong mga Pinoy ang nagtatrabaho sa naturang bansa.