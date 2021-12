‘Di asa sa endorsement Lacson-Sotto tandem tatak serbisyo

Kumpara sa ibang mga kandidato na atat umano sa pag-endorso ng ilang personalidad at opisyal sa pamahalaan, kumpiyansa ang tambalang Lacson-Sotto na kaya nilang ilatag ang kanilang plataporma para sa eleksiyon 2022 nang hindi naghahabol sa sinuman para itaas ang kanilang mga kamay.

Ayon kay Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson, standard bearer ng Partido Reporma, magpapasalamat sila ng kanyang running mate na si Sen. Vicente ‘Tito’ Sotto sa lahat ng magtitiwala sa kanilang kakayahan na pamunuan ang bansa pero hindi umano sila maghahabol para iendorso ang kanilang kandidatura.

“All endorsements are welcome, but we’re not actively seeking it… we’ll not resort to that but any endorsement is an addition, whether from the lowest barangay official all the way to the president,” giit ni Lacson sa isang pulong sa Cebu City.

Giit pa niya, kaya ng kanilang power magsolo sa pangangampanya dahil sanay sila ni Sotto na ilatag ang plataporma sa publiko at bonus na lang umano ang pag-endorso ng sinumang opisyal ng gobyerno.

Idiniin ni Lacson na hindi nila gagawin ni Sotto na makiusap para itaas ang kanilang mga kamay dahil mahalaga sa kanila ang dignidad at respeto sa sarili.

Importante rin aniya na pareho sila ng mga paniniwala at paninindigan sa kanilang partido laban sa pagsugpo sa korapsiyon na siya nilang basehan sa pagsala sa hanay ng 12 nilang senatoriable.

“‘Pag nalutas ang problem sa corruption, tiyak na 50% ng problema ng bansa ang malulutas. These are tough times. We need tough solutions coming from tough leaders. Kami ni SP Sotto ang tough leaders,” giit ni Lacson.

Samantala, aminado si Sotto na importante sa mga kandidato ang pag-endorso lalo na sa pangulo ng bansa pero mas mahalaga umano sa huli ang boto ng mga tao.

“Endorsements are good but we need votes,” ani Sotto. (Mia Billones)