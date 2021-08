‘Di ako tulad ng iba – Remulla

Tila may pinapasaringan si Cavite City Governor Jon­vic Remulla na politiko.

Saad niya kasi sa isang tweet, hindi lang pagpapa­pogi ang alam niya kundi gumagalaw din siya kahit walang camera ang nakatutok, hindi tulad ng iba.

“As for those who say papogi lang alam ko, to begin with never ko inisip na pogi ako. Kayo nagsabi non,” sambit niya kahapon ng umaga.

“Hindi ko lang talaga hilig ang mag-post ng lahat ng galaw ko tulad ng ibang politiko. Moving forward, I will update frequently to show we are doing our best for the people,” hirit pa niya.

Hindi naman napigilan ng ilang netizen na magbigay-reaksiyon sa naturang tweet ni Remulla.

“Don’t mind them, Gov. Mga hindi naman taga-Cavite ‘yun. Nakikisawsaw lang,” ani @MadMaxFurry.

“Ok lang na papogi basta may nagagawa. ‘Di katu­lad ng iba, ‘di na nga pogi, tamad pa,” ayon naman kay @francis_medina_.

“Nice one, Gov. Meron kasi pulitiko lahat ng galaw, naka-post sa FB. Dapat ang i-priority, BAKUNA, hindi mga pagbisita sa vaccination site na hindi naman naka­katulong. Just saying,” saad ni @ghiekeine.

Samantala, isa ang Cavite sa mga lugar na nangangamoy lockdown bunsod ng COVID-19 spike dito. (Vienne Angeles)