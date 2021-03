Di ako sunud-sunuran kay Luis – Jessy

Nakakuwentuhan ng Metro. Style, ang fashion at lifestyle site ng ABS-CBN, ang engaged couple na sina Jessy Mendiola at Luis Manzano para sa “Metro in Love” series nito na napapanood sa YouTube channel at Facebook page nila.

Sabi ng dalawa, marami raw na hindi nakikita ang mga tao sa relasyon nila kung pagbabasehan lang ito sa mga post at interview. Isa sa mga pinabulaanan nila ay ang chika na “submissive” o sunud-sunuran daw si Jessy kay Luis.

“Everytime we would do guesting or appear on TV, a lot of people would leave comments on my page na submissive raw ako. I think kasi it’s more of I let him take the lead pagdating sa mga ganung bagay, sa interview, sa mga kwentuhan. Kasi he’s more of that person, he’s the life of the party. Behind the camera, people don’t know but he’s so quiet,” say ni Jessy.

Ayon pa kay Luis, na kasalukuyang napapanood bilang host sa “Your Face Sounds Familiar” ng ABS-CBN, na hindi raw alam ng mga tao na madalas siyang mag-baby talk kay Jessy at mas malambing siya rito.

“I’m the guy, ganito kalaki ang katawan ko, but there’s so many times naman na siya ang nagiging rock ko. Nakikita lang kasi ng mga tao na ‘ah, baka si Luis, baka alpha ‘yan.’ Pero minsan ako pa ang mas nagbe-baby talk sa kanya, mas malambing pa sa kanya. And it’s reciprocated, ‘yun ang hindi nakikita ng mga tao,” sambit naman ni Luis.

Ayon din kay Jessy, minsan nga raw ay “too much” ang binibigay na atensyon ni Luis sa kanya pero naa-appreciate raw niya ito.

“He’s so protective of me, hindi niya kaya ‘pag may isang bagay na nagba-bother sa akin.

“He would always ask me what’s on my mind… Are you okay? What’s wrong? I really appreciate the fact na… Sometimes too much na nga e. He sets aside his problem tapos ‘yun akin ang inuuna niya. I don’t want to be so selfish but I really appreciate that inuuna niya ko minsan,” ani Jessy.

Batid din ng dalawa na marami silang bashers mula raw noong natsi-tsismis pa lang na nagde-date sila kahit hanggang ngayon na engaged na sila. (Dondon Sermino)