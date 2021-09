‘Di ako seloso’ Heart, Jericho aprub kay Gov. Chiz

Napag-uusapan pala ng mag-asawang Governor Chiz Escudero at Heart Evangelista ang mga posibilidad tulad na lang kung muling makikipag-trabaho o makikipagtambal si Heart sa mga ex-boyfriend niya.

Tinanong ni Karen Davila sa kanyang YouTube vlog kung halimbawa raw at may pelikula, ang magiging partner ni Heart ay si Jericho Rosales, papayag daw ba si Chiz.

“Pinag-usapan na ba natin ‘yan?,” tanong ni Chiz kay Heart na ibinuko naman ng huli ang Mister na, “Many times.”

Sinagot naman daw ito ni Chiz na, “It’s up to you.”

Meaning, si Heart ang bahalagang mag-desisyon kung sakali na papayag nga itong muling makipag-trabaho kay Jericho.

Sabi pa ni Chiz, “It’s up to her. If it will help her. If it will make her grow. For me again, hindi ako selosong tao.”

Kinumpirma naman ni Heart na hindi nga raw seloso ang Mister, instead, “N.R.” daw ito, ‘No reaction.’ Pero sey niya rin, “sensitive.”

“Pero lately, sensitive,” sabi ni Heart.

Paglilinaw naman ni Chiz, “it has nothing to do with my level of confidence, it’s more on my level of being secure.”

Sina Jericho at Misis na si Kim Jones kaya, napag-uusapan din nila kung okay sa mga ito sakali at magsama muli sa isang project sina Heart at Echo?

Isabel muntik mabiktima ni Contis

Talagang parang “halukay-ube” ang nangyayari ngayon na sabi nga ni ‘Nay Lolit Solis sa kanyang Instagram account, mukhang wala kasing malaking issue kaya ang hiwalayan nina Paolo Contis at LJ Reyes ay isa ng malaking isyu, huh!

So, after na ang estranged wife ni Paolo na si Lian Paz ang talagang nadadawit sa isyu kahit na nananahimik na ito, pinagkukumpara ng ilang netizens ang same pattern daw ng naging hiwalayan nina Paolo at LJ sa hiwalayan naman noon nina Paolo at Lian.

Ngayon naman, ang isa sa ex-girlfriend na rin ni Paolo na si Isabel Oli ay nababanggit na rin sa mga lumalabas na article. At gaya ni Lian, si Isabel ay happily married na kay John Prats.

Bago si Lian, si Isabel ang girlfriend ni Paolo. At lumalabas ngayon na diumano’y muntik na raw pakasalan ni Paolo si Isabel noong 2009. Na inamin daw ni Isabel na engaged na sila noon, pero ibinalik niya ang engagement ring three weeks after dahil pakiramdam niya, hindi na okay ang relasyon nila.

At may siste pa nga na kesyo ang engagement ring na binigay raw ni Paolo kay Isabel ang same ring na ibinigay naman ni Paolo kay Lian, huh.

Anyway, may aliw lang kaming napansin. After ni Isabel kay Paolo, naging happy siya kay John Prats. Si Lian naman, naging masaya ngayon kay John Cabuhag.

‘Di kaya isang “John” na rin ang kailangang hanapin ni LJ na susunod niyang karelasyon para tulad ng dalawang ex ni Paolo, ‘yun na rin ang magiging kaligayahan niya?