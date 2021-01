‘Di ako matsutsugi sa COVID – Towns

Nitong nakaraang taon lang nang tamaan ng COVID-19 ang ina ni Karl-Anthony Towns na naging dahilan ng pagpanaw nito, ngayon naman ay siya mismo ang nadali ng virus.

“I pray everyday that this nightmare of a virus will subside and I beg everyone to continue to take it seriously by taking all the neccessary precautions, ” sabi ng Minnesota Timberwolves big man.

Maging ang ama nito ay tinamaan rin ng virus pero naka-recover.

“To my niece and nephew, Jolani and and Max, I promise you I will not end up in a box next to grandma and I will beat this, ” aniya. (Sarah Jireh Asido)