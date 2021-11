DFA walang kontrol sa Pag-asa Island

Hindi hahadlangan ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang sino mang kandidato na nais bumisita sa Pag-asa (Thitu) island sa West Philippine Sea sa panahon ng kampanyahan.

Ito ang paglilinaw ng DFA ilang araw matapos ang matagumpay na pagbisita ni Lacson sa Pag-asa upang konsultahin ang mge residente doon kaugnay ng patuloy na pambu-bully ng China sa karagatan na sakop ng West Philippine Sea.

“I don’t think the DFA has any control over movements within the Philippines by Filipino citizens,” ayon kay DFA Assistant Secretary Eduardo Meñez bilang sagot sa mensaheng ipinadala ng Abante nitong Lunes, Nobyembre 22.

Sinabi pa ni Menez na maaring ang National Task Force –West Philippine Sea (NTF-WPS) ang may hurisdiksyon kung mayroon mang regulasyon na ipinatutupad ukol sa paglipad o paglalayag ng sinomang nagnanais na pumunta Pag-asa island.

Nakaraang Sabado ay personal na bumisita si Lacson sa Pag-asa kasama ang iba pang personalidad kung saan pinagunahan ng senador ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas at konsulatsyon sa mga sundalong nakadestino sa isla ukol sa usapin ng sigalot sa South China Sea.

Habang papalapit ang sinasakyang eroplano sa Pag-asa, nakatanggap ang mga Pilipinong piloto ng babala mula sa radio communication ng Chinese Navy kung saan sila ay itinataboy at sinabihang sila ay pumapasok na sa Chinese “military zone”.

Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na walang karapatan ang Chinese Navy na siya at ang kanyang mga kasama ay itaboy sa sarili nilang bansa at teritoryo.

Si Lacson na tumatakbo sa pagka-pangulo sa ilalim ng Partido Reporma, ang kauna-unahang kandidato na bumisista sa Pag asa sa gitna ng umiinit na hidwaan na dulot ng patuloy na pambu-bully ng China.

Ang pagbisita ni Lacson ay naganap ilang araw lamang matapos harangin at bombahin ng water cannon ng tatlong Chinese Coast Guard ships ang dalawang supply vessels ng Armed Forces of the Philippines na patungo sana ng Ayungin Shoal. (Roy Mabasa)